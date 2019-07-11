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«Роскосмос» признал проблемы с готовящейся к запуску ракетой на Байконуре

При подготовке к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» специалисты выявили проблему, которая может задержать запуск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

В госкорпорации сообщили, что специалисты ракетно-космической отрасли проводят «цикл плановых испытаний и дополнительные проверки всех систем ракеты-носителя, разгонного блока «ДМ-03» и обсерватории». Во время финальной стадии проверки к ракете-носителю возникли замечания.

Возникшую проблему планируется обсудить на заседании госкомиссии на Байконуре. Комиссия примет окончательное решение о том, запускать ли ракету в основное или резервное время.

Проверки аппарата и ракеты, как подчеркнули в «Роскосмосе», проводятся с особой тщательностью. Это связано с поручением главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, который отмечал особую важность миссии «Спектра-РГ».

О возможном переносе запуска «Протона-М» ранее сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник на Байконуре. Запуск планировался 12 июля, в пятницу. В случае задержки его могут отложить на 13 июля. При этом собеседник агентства утверждал, что перенос не связан с ракетой «Протон-М» или с космической обсерваторией, а вызван работой одного из наземных измерительных пунктов.

Ранее запуск «Протона-М» со «Спектром» уже переносился. Изначально он должен был состояться 21 июня, однако при испытаниях на космической лаборатории были выявлены отклонения в работе источника тока.

Общество
«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Теги: «Роскосмос», «Байконур», ракета, «Протон-М», Космос, «Спектр»
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