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В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

В Лондоне умерла скрипачка российского происхождения сообщает The Telegraph. Тело 17-летней девушки обнаружил ее отец Игорь Цуканов в их доме в районе Кенсингтон 18 июня.

По его словам, Цуканова незадолго до смерти выступила в Королевском оперном театре. «Она планировала свое будущее. На стене ее спальни даже висело расписание всех ее концертов. Однажды утром я зашел, и она лежала мертвая на полу», — рассказал он.

Точная причина смерти девушки не установлена, полиция начала расследование. Источник из окружения девушки заявил газете, что она могла употреблять наркотики.

Отец Цукановой заявил, что не знает, употребляла ли она наркотики. По его словам, иногда девушка устраивала в их доме вечеринки, и он «находил ее друзей без сознания». Цуканов добавил, что никого не винит в смерти дочери.

Церемония прощания со скрипачкой прошла в Соборе Успения Божией Матери и Всех Святых, ее посетили более 100 человек. Концерт, посвященный памяти Цукановой, состоится в итальянском Леричи в августе.

Игорь Цуканов — коллекционер филантроп, он переехал в Великобританию в 1990-х годах вместе с женой.

Теги: Лондон, скрипачка
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