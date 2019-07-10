Власти Приморья рассказали о состоянии детей после массового отравления

Все дети, госпитализированные с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморском крае, будут выписаны в среду, 10 июля. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил «РИА Новости» представитель региональной администрации.

«Состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания не наблюдается», — сказал он.

При этом специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований и правил при приготовлении и хранении пищи, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что предварительный диагноз госпитализированных — гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени.

Инцидент произошел 9 июля на территории детского лагеря «Юный рыбак» в Лазаревском районе. Детям был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция». По факту отравления следственный комитет России по региону организовал доследственную проверку.