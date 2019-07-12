Алибасов показал на видео свои лекарства после обвинений в инсценировке

Алибасов показал на видео свои лекарства после обвинений в инсценировке

Продюсер Бари Алибасов ответил на сообщения об инсценировке своей болезни. В Instagram группы «На-На» опубликована видеозапись из квартиры продюсера, на кадрах показаны лекарственные препараты, прописанные ему после отравления жидкостью «Крот», и лист бумаги с распорядком их приема утром, днем и вечером.

Видео: alibasov_nana / Instagram

«Вот это все я «глотаю» ежедневно, пока вся страна интересуется болен я или нет», — говорится в комментарии к видеозаписи. По словам продюсера, ему «полгода придется есть таблетки вместо еды».

10 июля на Первом канале в эфире программы «На самом деле» были показаны скриншоты переписки, в которой обсуждалась идея инсценировки отравления Алибасова. Как утверждалось, переписка принадлежала лечащему врачу продюсера и его помощнику.