Представитель Алибасова ответил на публикацию переписки об инсценировке

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РБК опроверг переписку между помощником продюсера и лечащим врачом, в которой якобы обсуждалась идея инсценировки отравления. Ее скриншоты были показаны в ходе эфира программы «На самом деле» «Первого канала».

По словам Горжанкина, совершенно непонятно, откуда взялась переписка и о каком лечащем враче идет речь. «Мы живем не в темном средневековье, а в современном обществе. У нас есть официальные документы авторитетных клиник: НИИ им. Склифосовского и ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России». Это и есть доказательства, а не управляемая массовка в зале студии «На самом деле», которая охает и ахает по сценарию и задает заученные вопросы», — сказал пиар-директор.

Горжанкин также сообщил, что окружение Алибасова связывалось с его лечащим врачом из НИИ Склифосовского, и тот опроверг какие-либо переписки.

Ранее Горжанкин уже опровергал предположения о том, что Алибасов инсценировал свое отравление. «Версий можно строить сколько угодно, особенно когда они пользуются спросом», — объяснял он.

Алибасова госпитализировали 4 июня. Он перепутал жидкость в стакане с жидкостью «Крот», оставленной в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации института скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Несколько дней он провел в медикаментозном сне. 17 июня Алибасова выписали из больницы.