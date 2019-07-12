Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов. Документ есть в распоряжении «РИА Новости».

Речь идет о выпускниках 2013-2018 годов. Всего в рейтинге, в котором сравнивается средний уровень доходов бывших студентов, 20 мест. Они поделены между 45 вузами.

По данным Superjob, в первой пятерке расположились (в порядке убывания):