Общество , 07:43
0
Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают с сфере экономики и финансов. Документ есть в распоряжении «РИА Новости».
Речь идет о выпускниках 2013-2018 годов. Всего в рейтинге, в котором сравнивается средний уровень доходов бывших студентов, 20 мест. Они поделены между 45 вузами.
По данным Superjob, в первой пятерке расположились (в порядке убывания):
- Высшая школа экономики и МГИМО: выпускники-финансисты этих вузов ежемесячно получают около 110 тыс. руб., за год их прирост по средней зарплате составил 10 тыс.
- МГУ с зарплатой бывших студентов в размере 100 тыс. руб (+5 тыс. за год).
- РАНХиГС (98 тыс.).
- Финансовый университет (90 тыс.).
- ВАВТ (86 тыс.).