Трамп огорчился из-за отсутствия графы о гражданстве в переписи населения

Отказ Верховного суда включить в перепись населения вопрос о том, является ли человек гражданином США, произошел в «очень грустное время для Америки». Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что попросил Минторг и Минюст страны сделать все необходимое, чтобы успешно урегулировать «один из ключевых вопросов и очень важную ситуацию».

Верховный суд заблокировал вопрос добавления в перепись графы о гражданстве, посчитав, что администрация президента не предоставила для этого достаточных обоснований. В связи с этим было принято решение печатать опросник для переписи населения в 2020 году, в котором этот вопрос не включен, сообщил министр торговли США Уилбур Росс. При этом глава ведомства отметил, что «категорически не согласен» с решением суда.

Ранее Трамп заявил, что Иммиграционная и таможенная полиция США с 24 июня приступит к депортации миллионов находящихся в стране нелегальных мигрантов. Затем он написал в своем Twitter, что по просьбе демократов отложил решение на две недели.