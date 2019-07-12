СМИ узнали о бегстве восьми подозреваемых в разбое офицеров ФСБ

В уголовном деле о разбое в отношении офицеров ФСБ 15 фигурантов, восемь из них скрылись. Об этом пишет «Новая газета».

Речь идет о деле о разбое с созданием преступного сообщества, которое возбуждено в отношении нескольких сотрудников спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К» (банковский отдел) ФСБ. Официально сообщалось об аресте семерых человек: пятерых отправили под стражу, двоих — под домашний арест.

«Новая» утверждает, что еще восемь офицеров ФСБ объявлены в розыск. О 15 фигурантах дела ранее со ссылкой на источник также сообщал «Интерфакс». По данным газеты, в момент первых арестов они находились в командировке на Северном Кавказе и «предпочли скрыться».

По данным РБК, арестованных офицеров подозревают в хищении 140 млн руб. в банке — они якобы инсценировали в кредитной организации обыск по поддельному постановлению.