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Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором

Правительство Севастополя будет отправлено в отставку после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова. Об этом заявил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин, передает «РИА Новости».

При этом он отметил, что до назначения нового правительства все посты будут сохранены. Он добавил, что врио губернатора Михаилу Развожаеву предстоит сформировать свою команду. «По отставке решение принимает губернатор, это его компетенция, не заксобрания», — добавил он.

Политика
Путин сменил губернатора Севастополя

По словам Кулагина, Законодательное собрание занимается лишь согласованием назначения заместителей губернатора.

Владимир Путин сменил Овсянникова на Развожаева вечером 11 июля. Экс-народный мэр Севастополя Алексей Чалый в беседе с РБК, комментируя перестановки, назвал «безусловным благом» для города отставку Овсянникова.

Теги: Севастополь, Правительство
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