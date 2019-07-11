Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции

Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предельный срок службы для майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции предлагается увеличить с 50 до 55 лет. Для полковников — с 55 до 60 лет, а для генерал-майоров и генерал-лейтенантов с 60 до 65 лет.

Закон также увеличивает предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел: до 35 лет для рядовых и младшего начальствующего состава, до 40 лет для — среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Сейчас предельный для поступления на службу возраст у полицейских всех категорий — 35 лет.

При этом, как отмечают депутаты, речь не идет о повышении пенсионного возраста или возраста выслуги лет. Они остаются прежними для всех категорий.