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В МВД признали обоснованность критики полиции Москвы из-за дела Голунова

Критика полиции Москвы в связи с делом о покушении на сбыт наркотиков против журналиста «Медузы» Ивана Голунова не беспочвенна. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает корреспондент РБК.

Горовой отметил, что не стоит по делу Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России. «Много, в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам», — сказал он.

По его словам, полицейские должны помнить, что «наркотики — это угроза нацбезопасности, демографии, молодому поколению страны».

В то же время руководство столичной полиции распорядилось усилить контроль за делами об обороте наркотиков. «Необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», — сказал руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов. По его словам, меры должны быть приняты до 1 сентября.

Общество
Заявление РБК в связи с прекращением дела Ивана Голунова

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. При досмотре полиция обнаружила у него около 4 г  метилэфедрона и 5 г кокаина. Журналист, заявил, что наркотики ему подбросили из-за работы над расследованием о рынке ритуальных услуг в Москве. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

11 июня обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Как сообщили в Генпрокуратуре, дело, в котором фигурировал Голунов, передано из МВД в Следственный комитет в связи с тем, что по нему также проходит ряд неустановленных лиц.

Теги: Иван Голунов, ГУ МВД
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