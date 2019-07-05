В МВД признали обоснованность критики полиции Москвы из-за дела Голунова

Критика полиции Москвы в связи с делом о покушении на сбыт наркотиков против журналиста «Медузы» Ивана Голунова не беспочвенна. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой, передает корреспондент РБК.

Горовой отметил, что не стоит по делу Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России. «Много, в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам», — сказал он.

По его словам, полицейские должны помнить, что «наркотики — это угроза нацбезопасности, демографии, молодому поколению страны».

В то же время руководство столичной полиции распорядилось усилить контроль за делами об обороте наркотиков. «Необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», — сказал руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов. По его словам, меры должны быть приняты до 1 сентября.