Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

Самолет черногорской авиакомпании Montenegro Airlines, выполнявший рейс Тиват — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, лайнер объявил об экстренной ситуации на борту и пошел резко на снижение при подлете к Москве.

Источник в органах управления воздушным движением уточнил «Интерфаксу», что командир воздушного судна во время полета потерял сознание и больше не мог исполнять свои обязанности.

Об инциденте на борту диспетчерам доложил второй пилот. Ему было передано управление самолетом и разрешена посадка в Калуге. После посадки лайнера командир был госпитализирован.

В справочной аэропорта Калуги РБК подтвердили, что самолет благополучно приземлился.