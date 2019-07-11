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К замглавы ПФР пришли следователи
По данным источников, с зампредправления ПФР Алексеем Ивановым работают следователи. В фонде РБК сообщили, что оказывают содействие следствию
Алексей Иванов (Фото: пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации)

Правоохранители 10 июля провели следственные действия с зампредправления Пенсионного фонда России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову. Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщило о задержании Иванова, источник РБК не знает о задержании.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — сообщили РБК в ПФР, не указав других подробностей.

По данным одного из источников TAdviser, Иванова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК). По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».

РБК направил запрос в пресс-службу СКР, компанию «Редсис» и «Техносерв».

Алексей Иванов с 2016 года занимал должность советника предправления ПФР. С апреля 2017-го назначен заместителем председателя правления фонда. Курирует вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде. С 2002 по 2016 год работал в коммерческих структурах, занимал руководящие должности в крупных российских компаниях, где под его руководством был реализован ряд проектов в области информационных технологий.

Авторы: Юлия Старостина, Константин Ткаченко
При участии: Анна Балашова, Любовь Порываева
Теги: ПФР, Пенсионный фонд, задержание
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