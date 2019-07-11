Пользователи Yota сообщили о сбоях при подключении к интернету

Пользователи Yota сообщили о сбоях при подключении к интернету

Пользователи оператора Yota испытывают трудности при подключении к мобильному интернету, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.

С проблемами столкнулись в Москве и Подмосковье, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Также некоторые сложности с подключением наблюдаются в Тюмени, Магнитогорске, Санкт-Петербурге, Рязани, Перми и других городах. Пользователи, по данным Downdetector, сообщили о сбоях около 15:00 мск.

В пресс-службе Yota РБК подтвердили сложности с подключением к интернету в московском регионе и добавили, что разбираются в причинах неполадок.

Позже представители оператора сообщили РБК, что неполадки вызвал сбой в программном обеспечении, к 17:30 мск их устранили.