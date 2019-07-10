Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на сбои в работе сайта, в частности, на некорректное отображение фотографий (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).

На проблемы в работе соцсети обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

В пресс-службе «ВКонтакте» «РИА Новости» заявили, что устранили сбой, из-за которого у пользователей не отображались некоторые изображения. «Мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится», — уточнили в компании.