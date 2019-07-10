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Procter & Gamble $125 (+9,87%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+20,23%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на сбои в работе сайта, в частности, на некорректное отображение фотографий (81%), трудности при отправке сообщений (14%) и при входе в аккаунт (3%).

На проблемы в работе соцсети обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону. 

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В пресс-службе «ВКонтакте» «РИА Новости» заявили, что устранили сбой, из-за которого у пользователей не отображались некоторые изображения. «Мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится», — уточнили в компании. 

3 июля глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Проблемы возникали у пользователей из США, Европы, Бразилии, Перу, Сингапура и других стран.   

Теги: «ВКонтакте», сбой
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