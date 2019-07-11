МЧС сообщило о семи пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

МЧС сообщило о семи пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

При пожаре на теплоэлектростанции в подмосковных Мытищах, по предварительным данным, пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области сообщал о шести пострадавших. «На эту минуту обратилось за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степени», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщает о том, что пострадать могли до восьми человек. «По предварительным данным, при пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах могли пострадать восемь человек. Все сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью», — сказал он.

МЧС сообщало, что загорелась ТЭЦ-27 («Северная ТЭЦ»). По данным экстренных служб, пожар произошел на станции высокого давления на территории предприятия. Очевидцы говорили, что слышали перед пожаром взрыв, а горение сопровождается гулом.