Украинский генерал анонсировал военный парад вопреки заявлению Зеленского

Военный парад в День независимости Украины состоится несмотря на решение президента Владимира Зеленского, заявил командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал Михаил Забродский.

«Для большинства военных принять участие в параде и представлять Вооруженные силы — большая честь. А гражданские на параде отдают дань тем, кто своими жизнями и здоровьем защищают наше спокойствие и наше мирное небо», — заявил он в видеообращении, опубликованном бывшим советником президента Украины Юрием Бирюковым (цитата по Диалог.ua).

Генерал назвал парад символом независимости и «важным напоминанием, что в стране идет война».

Военный парад, который проходит на Украине 24 августа, отменил президент Владимир Зеленский, объяснив это тем, что он «помпезный и точно недешевый». Деньги на проведение мероприятия — 300 млн гривен (около $11,5 млн) — направят на премии военным, рассказал он.