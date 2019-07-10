Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает Plane Radar в Twitter.

Самолет был обнаружен в 05:05 мск. В 06:35 мск воздушное судно британских ВВС находилось на расстоянии 66 км от береговой линии.

Спустя час самолет окончил полет и направился в аэропорт базирования.

Накануне, 9 июля, самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел недалеко от российского побережья Черного моря в районе Новороссийска и Севастополя.

