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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Самолет-разведчик Великобритании приблизился к границе России

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании пролетел вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает Plane Radar в Twitter.

Самолет был обнаружен в 05:05 мск. В 06:35 мск воздушное судно британских ВВС находилось на расстоянии 66 км от береговой линии.

Спустя час самолет окончил полет и направился в аэропорт базирования.

Накануне, 9 июля, самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел недалеко от российского побережья Черного моря в районе Новороссийска и Севастополя.
 

Теги: самолет-разведчик, Великобритания, приближение, российская граница
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