Роскачество ответило «Макдоналдсу» на претензии к исследованию бургеров

Роскачество ответило на обвинения компании «Макдоналдс» в нарушениях при исследовании бургеров, в которых обнаружили малые дозы антибиотиков. Ни на одном из этапов проверки нарушений зафиксировано не было, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«Лабораторные испытания всех отобранных для исследования проб проходили в строгом соответствии стандартам, определяющим порядок проверок данного вида продукции», — сказал помощник руководителя Россельхознадзора (там происходили лабораторные испытания продукта) Алексей Алексеенко.

«Макдоналдс» заявлял, что при хранении и изучении образцов были нарушены ГОСТ Р 51447-99 и ГОСТ Р 54904-2012, из-за чего Роскачество могло получить неверные результаты проверки.

Отбор проб для исследования, согласно ГОСТ Р 54941-2012, должен осуществляться аналогично способу, который использует потребитель в точке розничной торговли. Сотрудники Роскачества закупили сырье в соответствие с этими правилами.