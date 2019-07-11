В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в доме по адресу проезд Бестужевых, 12. «В 9:41 была заявка. На 11-м этаже 12-этажного дома горел газовый баллон, потом произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, пострадавших нет, конструкция здания не пострадала. Один человек спасен, восемь эвакуированы», — отметили в управлении.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что причиной взрыва стала ошибка рабочих при проведении сварочных работ.

В конце декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По данным следствия, причиной стал взрыв бытового газа. В результате погибли 39 человек.