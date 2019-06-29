Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

О возбуждении дела после инцидента в Коврове сообщается на сайте следственного управления СКР по Владимирской области. При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, накануне около 23:00 мск в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что нетрезвый сын выгнал ее из дома. Она заявила, что он может включить газовую колонку в квартире, в которой остался ее муж-инвалид.

Когда сотрудники правоохранительных органов вскрывали дверь, бытовой газ взорвался, возник пожар и задымление. В результате одна из стен между квартирами разрушилась, а в нескольких других жилых помещениях выбило стекла.

В СУ СКР добавили, что 47-летний житель этой квартиры недавно выписался из «специализированной клиники». Следователи отметили, что причиной взрыва стали его «неадекватные действия». Он вырвал соединительные шланги из газовой плиты и водонагревательной колонки.