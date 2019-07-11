После скандала с публикацией данных сменился глава отдела Росстата

Росстат назначил врио директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации — бывшего министра экономики Башкирии Сергея Новикова, который до этого занимал должность первого заместителя директора этого подразделения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ему предстоит обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятия, а также сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных, в том числе с использованием больших данных», — отметили там.

От деятельности Новикова служба госстатистики ожидает роста количества реализуемых центром проектов, расширения числа партнеров и потребителей услуг центра.

Возглавлявший с 2000 года до этого момента подразделение Росстата Евгений Сычев, указывается в сообщении, «принял решение об увольнении по собственному желанию». Решение, как рассказали днем ранее, 10 июня, в Минэкономразвития, утвердил глава ведомства Максим Орешкин. Министр был недоволен тем, что подразделение Росстата раньше срока публиковало данные об инфляции.