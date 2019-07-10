СК завел дело об особо крупном хищении при ликвидации течи в метро Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 293 УК РФ (халатность) по результатам проверки, проведенной по заявлению Московского метрополитена. Об этом сообщает столичный главк СКР.

По данным следствия, в 2013–2014 годах неустановленные сотрудники АО «Триада-Холдинг» похитили деньги, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями они причинили метро ущерб в особо крупном размере. Сумма не указана.

Также следователи проводят проверку действий сотрудников метрополитена, допустивших халатность.

В марте СК сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании «Авто Селл» Гюли Коган, обвиняемой в хищении у Московского метрополитена более 850 млн руб. По данным следствия, он вместе с подельником — владельцем группы компаний «Гема» Александром Геллером — в 2015 году похитили эти деньги у метро и присвоили себе вместо того, чтобы перечислить метрополитену в счет оплаты поставленных рекламных площадей. Суд арестовал имущество «Авто Селл», чья стоимость оценивается более чем в 1 млрд руб.