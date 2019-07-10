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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

В детском лагере имени Юрия Гагарина в Саратовской области были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

«Работа детского оздоровительного учреждения приостановлена протоколом о временном прекращении деятельности учреждения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Специалисты Роспотребнадзора ведут «эпидемиологическое расследование» — были взяты пробы из объектов окружающей среды и пищевых продуктов, от персонала, больных и контактных для проведения лабораторных исследований.

Проверку случившегося также проводит местная прокуратура, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали девять детей. 

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях. В ходе проверок специалисты службы исследовали более 107 тыс. проб продуктов и готовых блюд.

Теги: Самарская область, детский лагерь, отравление, Роспотребнадзор
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