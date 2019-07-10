В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

В детском лагере имени Юрия Гагарина в Саратовской области были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

«Работа детского оздоровительного учреждения приостановлена протоколом о временном прекращении деятельности учреждения», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Саратовской области.

Специалисты Роспотребнадзора ведут «эпидемиологическое расследование» — были взяты пробы из объектов окружающей среды и пищевых продуктов, от персонала, больных и контактных для проведения лабораторных исследований.

Проверку случившегося также проводит местная прокуратура, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали девять детей.