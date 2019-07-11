В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По данным издания, ДТП произошло на трассе между городами Рогожина и Кавая. Причиной стали плохие погодные условия и скользкая дорога. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате два человека получили серьезные ранения.Albanian Daily News отмечает, что одним из пострадавших оказался сотрудник посольства России в Тиране.

Портал Oculus News со ссылкой на источники отмечает, что в аварии пострадала супружеская пара, которая ехала на машине посольства. Собеседники также назвали имена пострадавших. По их словам, их идентифицировали как Нихаина и Дарью Кручининых. Об этом же сообщает портал Tirana Today.

При этом Oculus News добавляет, что авария произошла на автодороге между городами Эльбасан и Либрадж. По его данным, автомобиль посольства врезался в Mercedes-Benz.