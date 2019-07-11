В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,18 -0,74 EUR Бирж. 71,08 -0,52 Brent 66,33 +3,17% USD Нал. 63,92 62,04 EUR Нал. 72,00 70,32 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1252 +0,0046 BTC/USD Бирж. 12 077,31 -513,69 IMOEX 2 822,75 +0% RTSI 1 407,64 +0,92% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $14 (+36,72%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,43%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,9%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Cleveland-Cliffs $14 (+36,72%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
AT&T $38 (+12,43%) прогноз JP Morgan к 03.12.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Procter & Gamble $125 (+9,9%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 10 июл, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 10 июл, 13:26
В Харькове неизвестные совершили покушение на кандидата в депутаты Рады Политика, 02:00 Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты Технологии и медиа, 01:51 Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса Бизнес, 01:24 В Албании в аварию попал автомобиль посольства России Общество, 01:22 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 01:04 Ученые назвали найденные в Греции останки человека древнейшими в Евразии Общество, 01:00 Госдуме предложили снизить возраст ответственности за истязание животных Общество, 00:27 Мэр Вашингтона заявила об опустошении спецфонда из-за Дня независимости Экономика, 00:14 Ультраправые партии не получили руководящих постов в Европарламенте Политика, 00:02 Предсказавшие «Болотную» эксперты отметили недоверие россиян к политикам Политика, 00:00 В Ленобласти в ДТП с грузовиком пострадали семь человек и погиб подросток Общество, 00:00 Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных Технологии и медиа, 10 июл, 23:43 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 10 июл, 23:15 В Литве решили заблокировать сайт Sputnik из-за нарушения авторских прав Технологии и медиа, 10 июл, 23:15
Общество ,  
0 
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.

По данным издания, ДТП произошло на трассе между городами Рогожина и Кавая. Причиной стали плохие погодные условия и скользкая дорога. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. В результате два человека получили серьезные ранения.Albanian Daily News отмечает, что одним из пострадавших оказался сотрудник посольства России в Тиране.

Портал Oculus News со ссылкой на источники отмечает, что в аварии пострадала супружеская пара, которая ехала на машине посольства. Собеседники также назвали имена пострадавших. По их словам, их идентифицировали как Нихаина и Дарью Кручининых. Об этом же сообщает портал Tirana Today.

При этом Oculus News добавляет, что авария произошла на автодороге между городами Эльбасан и Либрадж. По его данным, автомобиль посольства врезался в Mercedes-Benz.

Теги: Албания, Посольство, ДТП
Материалы по теме
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
Общество
Автомобиль въехал в ворота посольства США в Сеуле накануне визита Трампа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter