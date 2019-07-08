В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек

В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Индии, сообщает NDTV со ссылкой на полицию.

Авария произошла утром 8 июня в штате Уттар-Прадеш, когда автобус следовал из Лакхнау в Дели. На скоростной автомагистрали Ямуна он съехал с дороги и упал в канал. Всего в автобусе было 46 человек. 17 пассажиров получили ранения, их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем.

Власти штата выразили соболезнования родственникам погибших и поручили оказать помощь пострадавшим.