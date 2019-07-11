Ученые назвали найденные в Греции останки человека древнейшими в Евразии

Ученые датировали найденные в Греции останки Homo sapiens (человек разумный). Их возраст оказался более 210 тыс. лет, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Два окаменелых черепа нашли в пещере Апидима на юге страны в 1970-х годах. Один из них принадлежит неандертальцу, его возраст составляет более 170 тыс. лет. Второй череп «представляет собой смесь современных человеческих и примитивных черт» возрастом более 210 тыс. лет.

Отмечается, что Homo sapiens мигрировал из Африки. В исследовании говорится, что таким образом эта находка стала самым ранним свидетельством появления современного человека в Евразии.

Associated Press сообщает, что останки в Греции оказались на 16 тыс. лет старше, чем найденные в Израиле в 2018 году. Тогда ученые обнаружили окаменелую челюсть возрастом от 177 до 194 тыс. лет.