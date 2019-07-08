В Индонезии археологи нашли останки человека возрастом 1,8 млн лет

В Индонезии археологи нашли останки человека возрастом 1,8 млн лет

Археологи нашли останки человека прямоходящего (Homo erectus) возрастом около 1,8 млн лет, сообщает Jakarta Post.

Раскопки проводились в провинции Центральная Ява. Газета отмечает, что возраст останков найденного ранее Сангрианского человека составляет 1,5 млн лет.

Издание Tempo добавляет, что археологи нашли часть позвонка, челюсть и зуба. Помимо этого они обнаружили окаменелости древних слонов, оленей, быков и водяных буйволов.

В середине апреля археологи нашли на Филиппинах останки древнего человека нового вида Homo luzonensis. По данным исследователей, данный вид жил на острове Лусон 50-67 тыс. лет назад.