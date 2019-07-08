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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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В Индонезии археологи нашли останки человека возрастом 1,8 млн лет

Археологи нашли останки человека прямоходящего (Homo erectus) возрастом около 1,8 млн лет, сообщает Jakarta Post.

Раскопки проводились в провинции Центральная Ява. Газета отмечает, что возраст останков найденного ранее Сангрианского человека составляет 1,5 млн лет. 

Общество
Археологи обнаружили на Филиппинах останки древнего человека нового вида

Издание Tempo добавляет, что археологи нашли часть позвонка, челюсть и зуба. Помимо этого они обнаружили окаменелости древних слонов, оленей, быков и водяных буйволов.

В середине апреля археологи нашли на Филиппинах останки древнего человека нового вида Homo luzonensis. По данным исследователей, данный вид жил на острове Лусон 50-67 тыс. лет назад.

Теги: Индонезия, археологи, раскопки
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