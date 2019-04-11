Археологи обнаружили на Филиппинах останки древнего человека нового вида

На филиппинском острове Лусон археологи в ходе раскопок обнаружили останки древних людей, которые, по предварительным данным, принадлежат к ранее неизвестному виду Homo luzonensis. Об этом сообщает National Geographic со ссылкой на научный журнал Nature.

Согласно сообщению, этот вид жил на острове 50–67 тыс. лет назад. Специалисты идентифицировали его по небольшому размеру тела, семи зубам и шести мелким костям.

По словам соавтора исследования и руководителя проекта Арманда Михареса из Филиппинского университета, археологи в течение долгого времени тщательно не исследовали филиппинские острова и совершали раскопки на глубине не более двух метров. Ученые полагали, что раскопки на большой глубине не имеют смысла, так как древним людям было сложно добраться до островов, не связанных с материком сухопутными переходами.

Ситуация изменилась, когда в 2004 году исследователи представили Homo floresiensis — вид маленького размера, известного как «хоббит». Он обитал на острове Флорес в Индонезии до 50 тыс. лет назад.