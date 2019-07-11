Госдуме предложили снизить возраст ответственности за истязание животных

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает снижение возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу выдвинуло законодательное собрание Санкт-Петербурга. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время подростки в возрасте с 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за подобные преступления, даже если они жестоко обращаются с животными в составе группы в присутствии малолетних, а также применяют садистские методы и выкладывают видео в интернет.

Авторы законопроекта добавили, что поправки позволят привлекать к ответственности подростков до «момента совершения ими тяжких преступлений против личности».

В конце июня в России запретили держать дома крупных хищных и ядовитых животных, а также тех, чья среда обитания значительно отличается от условий содержания в неволе. В список попали кобры, тарантулы, каймановые черепахи, волки, медведи, тигры и другие животные. Ранее в июне в Совете Федерации также предложили ограничить число животных, которые могут проживать в квартире.