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Госдуме предложили снизить возраст ответственности за истязание животных

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает снижение возраста уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет. об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу выдвинуло законодательное собрание Санкт-Петербурга. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время подростки в возрасте с 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за подобные преступления, даже если они жестоко обращаются с животными в составе группы в присутствии малолетних, а также применяют садистские методы и выкладывают видео в интернет.

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В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул

Авторы законопроекта добавили, что поправки позволят привлекать к ответственности подростков до «момента совершения ими тяжких преступлений против личности».

В конце июня в России запретили держать дома крупных хищных и ядовитых животных, а также тех, чья среда обитания значительно отличается от условий содержания в неволе. В список попали кобры, тарантулы, каймановые черепахи, волки, медведи, тигры и другие животные. Ранее в июне в Совете Федерации также предложили ограничить число животных, которые могут проживать в квартире.

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Путин запретил контактные зоопарки в торговых центрах

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому были запрещены контактные зоопарки в торговых центрах, бои с участием животных, а также их умерщвление.

Теги: Госдума, животные, законопроект
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