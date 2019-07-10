При столкновении двух автобусов в Улан-Удэ пострадали пять человек

При столкновении двух автобусов в Улан-Удэ пострадали пять человек

Пять человек пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в центре Улан-Удэ. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии.

По предварительным данным, автобус Hyundai County столкнулся с Peugeot Boxer, после чего последний опрокинулся на бок. ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Куйбышева.

На момент аварии в двух автобусах находились 16 человек, среди которых детей не было. Пять человек были доставлены в медицинское учреждение, уточнили в региональном управлении МЧС.

Ранее, 4 июля, в Петропавловске-Камчатском пассажирский автобус совершил наезд на четырех человек, в результате чего погибла несовершеннолетняя девушка. Как сообщали в ГИБДД, автобус, минуя остановку, выехал на тротуар и двигался по нему 200 м.

В июле МВД России усилило контроль за пассажирскими перевозками, в том числе за профессиональными навыками иностранных водителей автобусов. Ведомство также продолжит жестко контролировать техосмотр автобусов, поскольку на дорогах по-прежнему остается много старых небезопасных транспортных средств.