В Литве решили заблокировать сайт Sputnik из-за нарушения авторских прав

Литовская комиссия по радио и телевидению (RTCL) решила заблокировать сайт агентства «Sputnik Литва» из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В комиссии сообщили, что 3 июля к ним обратилось Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Вещатель заявил, что Sputnik незаконно и без его согласия опубликовал на своем сайте принадлежащие LRT статьи.

Он связался с администрацией сайта и хостинг-провайдером с просьбой удалить контент, однако это не было сделано. По данным комиссии, на момент обращения были опубликованы 1464 статьи.

В связи с этим RTCL решила запретить доступ к несанкционированному контенту с помощью блокировки доменного имени сайта «Sputnik Литва». Однако это решение вступит в силу только после его утверждения Вильнюсским окружным административным судом.