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В Литве решили заблокировать сайт Sputnik из-за нарушения авторских прав

Литовская комиссия по радио и телевидению (RTCL) решила заблокировать сайт агентства «Sputnik Литва» из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В комиссии сообщили, что 3 июля к ним обратилось Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Вещатель заявил, что Sputnik незаконно и без его согласия опубликовал на своем сайте принадлежащие LRT статьи.

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Он связался с администрацией сайта и хостинг-провайдером с просьбой удалить контент, однако это не было сделано. По данным комиссии, на момент обращения были опубликованы 1464 статьи.

В связи с этим RTCL решила запретить доступ к несанкционированному контенту с помощью блокировки доменного имени сайта «Sputnik Литва». Однако это решение вступит в силу только после его утверждения Вильнюсским окружным административным судом.

В конце мая шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. По данным агентства, это произошло в связи с тем, что он представляет «угрозу нацбезопасности Литвы». В результате ему запретили въезд в страну на пять лет.

Теги: Литва, Sputnik, блокировка
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