Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в аэропорту Вильнюса

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Об этом РБК сообщил представитель журналиста.

«Да, Марата задержали в аэропорту Вильнюса. Что там сейчас происходит, мне пока неизвестно», — заявил он.

«Sputnik Латвия» пишет, что Касем приехал в командировку из Москвы. Его допрашивали в течение пяти часов. Отмечается, что его задержали в связи с тем, что он представляет «угрозу нацбезопасности Литвы». Касему закрыли въезд в страну на пять лет.

Издание отмечает, что шеф-редактор — гражданин Латвии.

В апреле Эстония лишила шенгенских виз журналистов телеканала «Россия-1» из-за сюжета о «Свидетелях Иеговы» (организация запрещена в России). Им также запретили въезд в страну на пять лет.