Шеф-редактор «Sputnik Литва» оспорит запрет Вильнюса на въезд в страну

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем намерен подавать апелляцию на решение литовских властей запретить ему въезд в страну на 5 лет. Об этом он рассказал РБК.

«У меня есть 14 дней на апелляцию. Сейчас я консультируюсь с юридическим отделом МИА «Россия Сегодня», я думаю, что в ближайшее время мы обязательно примем решение по этому вопросу. Я считаю, что реагировать нужно, шансов мало в Вильнюсском суде оспорить решение МВД, но молчание в этом случае — знак согласия, а соглашаться с подобными проявлениями неадекватного отношения к людям мы ненамерены», — заявил он.

Касем отметил, что его общение с литовскими силовиками продлилось не менее трех часов, в то время как общее время пребывания в аэропорту приблизилось к шести часам.

«Это был именно допрос, без излишней жесткости с их стороны, без давления, угроз, конечно, но и без иллюзий дружелюбного отношения какого-то. Они говорили конкретно: «вы должны прекратить работу в «Sputnik Литва», вы должны с этим делом завязать». Они спрашивали о том, как мы отрабатывали президентские выборы. О том, откуда у нас были контакты европейских политиков, почему они с нами разговаривали, есть ли у нас какая-то агентская сеть. Я отвечал, что мы не какие-то «Джеймсы Бонды», мы обычные журналисты, у которых есть своя телефонная база», — заявил он.