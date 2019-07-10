В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полеты

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за проблемы с системами управления воздушным движением. Об этом сообщается в аккаунте аэропорта в Twitter.

«Из-за проблемы с системами управления воздушным движением в диспетчерской вышке Гатвика полеты в настоящее время приостановлены. Приносим извинения всем пассажирам», — говорится в сообщении.

Однако в 19:10 по местному времени (21:10 мск) воздушная гавань возобновила отправку и прием рейсов. При этом в аэропорту посоветовали пассажирам уточнять статус их рейсов у авиакомпаний.

В декабре 2018 года Гатвик приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории. Полиция занялась расследованием инцидента и впоследствии заявила, что вторжение дронов было преднамеренным. Bloomberg отмечал, что в результате вылететь из Лондона не смогли 115 тыс. пассажиров.