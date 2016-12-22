В лондонском аэропорту приостановили полеты из-за двух дронов

Лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после сообщений о двух дронах, замеченных на его территории, сообщается на странице авиаузла в Twitter.

В аэропорту посоветовали всем, кто собирается вылетать из Гатвика в ночь с 19 на 20 декабря проверить статус своего рейса. Кроме того, в Гатвике принесли извинения, всем, кого затронули данные меры, отметив, что безопасность пассажиров является главным приоритетом аэропорта.

Как отмечает Evening Standart, расследованием инцидента и поиском дронов занимается полиция.

Это не первый раз, когда работе аэропорта мешают беспилотники. Летом 2017-го из-за неопознанного дрона была 14 минут закрыта взлетно-посадочная полоса Гатвика. В результате, один из самолетов British Airways совершил посадку в другом аэропорту, а часть рейсов Easyjet была задержана.

Гатвик — второй по загруженности аэропорт Великобритании, он уступает Хитроу, также расположенному в Лондоне. Помимо этого, он занимает второе место в мире по загруженности среди аэропортов с одной взлетно-посадочной полосой.