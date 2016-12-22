Полиция Британии назвала преднамеренным вторжение дронов в Гатвик

Британская полиция заявила, что вторжение дронов в лондонский аэропорт Гатвик было преднамеренным. Об этом сообщает Bloomberg.

​Ранее в ночь на 20 декабря два дрона заметили на территории аэропорта, что привело к приостановке полетов.

В Twitter аэропорта отмечают, что рейсы еще не возобновляли. «Существуют значительные сбои в результате преднамеренной попытки сорвать полеты», — отмечается в сообщении.

По данным Bloomberg, 115 тыс. пассажиров не смогли вылететь из Лондона из-за инцидента с беспилотниками. Полиция в своем аккаунте в Twitter добавляет, что нет никаких признаков того, что инцидент связан с терроризмом.

В авиакомпании «Аэрофлот» попросили пассажиров не прибывать в Гатвик, так как в настоящее время здание аэровокзала закрыто, в том числе и вход пассажиров.

Это не единственный случай, когда беспилотники срывают работу Гатвика. В июле 2017 года полет беспилотника привел к закрытию взлетно-посадочной полосы и задержке нескольких рейсов.