Затонувший рядом с Туапсе катер подняли со дна Черного моря

Перевернувшийся и затонувший прогулочный катер в районе поселка Джубга в Краснодарском крае подняли со дня. Об этом сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета.

Видео: Следственный комитет РФ

Сейчас следователи Южного следственного управления на транспорте СК проводят осмотр судна. Следствие также опубликовали видеозапись на котором демонстрируется поднятый катер. На ней видно, что несколько спасательных жилетов остались на борту катера.

Прогулочный катер перевернулся в Черном море 5 июля. На борту находились 55 человек, двое из них погибли.Следователи завели дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

По данным следствия, катер был перегружен почти в пять раз: его вместимость составляла 12 человек. Капитана судна арестовали на два месяца. По данным прокуратуры, у него, в том числе, не было лицензии на перевозку пассажиров.