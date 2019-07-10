Во ФСИН опровергли побег из колонии с Кокориным и Мамаевым

Во ФСИН опровергли побег из колонии с Кокориным и Мамаевым

Из колоний Белгородский области, в том числе из ИК-4, побегов не было. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. В ИК-4 содержатся осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Из исправительных учреждений Белгородской области, тем более из ИК-4 никто не сбегал из осужденных, побегов не было», — сообщили в ведомстве.

В то же время в ведомстве уточнили ТАСС, что в первой половине дня исправительный центр рядом с колонией самовольно покинули двое осужденных к принудительным работам, которые ходят на них самостоятельно и не являются заключенными. Сейчас ушедших ищут, заключили в УФСИН.

В колонию ИК-4 в Белгородской области ранее были доставлены для отбытия наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.