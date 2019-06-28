В работе «Яндекса» произошел сбой

Неполадки были кратковременными, у пользователей возникли проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Сейчас проблемы устранены, уточнили РБК в пресс-службе компании

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В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Спустя несколько минут работа сервисов восстановилась. Портал Downdetector получил 210 жалоб около 16:50 мск. Чаще всего пользователи жаловались на работу сайта (82%) и почты (15%). Согласно карте Downdetector, о неполадках сообщали в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Накануне, 27 июня, агентство Reuters сообщило, что осенью 2018 года хакерам, работавшим на западные разведслужбы, удалось взломать «Яндекс» для наблюдения за аккаунтами пользователей.