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Технологии и медиа ,  
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В работе «Яндекса» произошел сбой
Неполадки были кратковременными, у пользователей возникли проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Сейчас проблемы устранены, уточнили РБК в пресс-службе компании
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».

Спустя несколько минут работа сервисов восстановилась. Портал Downdetector получил 210 жалоб около 16:50 мск. Чаще всего пользователи жаловались на работу сайта (82%) и почты (15%). Согласно карте Downdetector, о неполадках сообщали в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Технологии и медиа
«Яндекс» ответил на статью Reuters о взломе западными спецслужбами

Накануне, 27 июня, агентство Reuters сообщило, что осенью 2018 года хакерам, работавшим на западные разведслужбы, удалось взломать «Яндекс» для наблюдения за аккаунтами пользователей.

По данным агентства, взломщиков интересовала техническая информация о процедуре аутентификации пользовательских аккаунтов. Получив ее, они в теории могли бы выдать себя за пользователя и получить доступ к его переписке.

В «Яндексе» заявили, что специалисты компании вовремя выявили и нейтрализовали попытку взлома, о которой пишет Reuters. В компании добавили, что регулярно сталкиваются с различными киберугрозами, но корпоративная политика «Яндекса» «не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях».

Авторы: Константин Нагаев, Мария Коломыченко
При участии: Анна Балашова
Теги: «Яндекс»
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