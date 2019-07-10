Мединский счел статью о Прохоровке попыткой «выиграть войну в мемуарах»

Министр культуры Владимир Мединский счел публикацию в немецкой газете о бое про Прохоровкой попыткой «выиграть войну в мемуарах». Об этом сообщает «РИА Новости».

Речь идет о статье Die Welt, в которой со ссылкой на данные двух историков из Германии и Британии утверждается, что в бою под Прохоровкой «никакой победы Красной Армии не было», как и масштабного танкового сражения. Автор материала пишет, что на самом деле всего несколько немецких танков подбили не менее нескольких десятков советских. В статье предлагается снести Звонницу, установленную на месте сражения.

«Во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на западе», — сказал Мединский.

По его мнению, подобные «инсинуации» в европейской прессе «будут возрастать по мере приближения юбилея Победы». Он отметил, что Россия не собирается сносить памятник.