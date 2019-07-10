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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
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Власти ФРГ отказались комментировать идею снести памятник под Прохоровкой

Правительство Германии отказалось комментировать статью газеты Die Welt о необходимости снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года. Об этом ТАСС заявил представитель кабмина.

«Мы такое не комментируем», — отметил он, подчеркнув, что оценку по данному вопросу должны вынести историки.

В пресс-службе правительства ФРГ попросили «с пониманием» отнестись к отказу комментировать статью немецкого журналиста, передает «РИА Новости».

Ранее 10 июля ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф написал, что мемориал необходимо убрать, так как никакого «грандиозного танкового сражения под Прохоровкой не было», а Советский Союз не одерживал в нем победу.

Политика
Журналист Die Welt захотел снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой


 

Теги: власти, ФРГ, статья, комментарий, сражение, Прохоровка
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