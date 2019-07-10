Медведев предложил Медведчуку вернуться к диалогу партий России и Украины

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором

Медведчуком заявил, что диалог между российскими и украинскими партиями практически свернут. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В любом случае этот диалог необходимо поддерживать, чтобы он был системным. Предлагаю подумать о подготовке меморандума между двумя партиями («Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Единая Россия»)», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что, несмотря на прошедшие выборы, Россия пока не получила сигнала относительно дальнейшего курса нового президента. «Ждем выборов в Верховную раду, надеюсь, она будет проводить курс в интересах большинства», — добавил он.

Медведчук подтвердил, что диалог назрел. Он добавил, что по итогу встречи будет подготовлен меморандум о сотрудничестве между партиями.

«Нас, конечно, интересует и та ситуация, которая сложилась в Украине — это вопрос мирного урегулирования. 80% граждан нашей страны считают, что мир должен состояться», — добавил глава политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он отметил, что Украина устала от боевых действий и навязанной прошлым президентом агрессии.