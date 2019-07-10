Вице-мэр Москвы Ликсутов раскрыл размер своей зарплаты

Ежемесячный оклад заместителя мэра Москвы, главы столичного Дептранса Максима Ликсутова после уплаты налогов составляет 181 тыс. руб. Об этом сам чиновник сообщил Русской службе Би-би-си.

Помимо оклада, сказал Ликсутов, в общую зарплату за работу в мэрии входят надбавки за доступ к государственной тайне, ненормированный рабочий день и другое. Общую сумму выплат чиновник не назвал.

Согласно декларации Ликсутова, за 2018 год он заработал 19,9 млн руб. Вице-мэр уточнил, что в общий годовой доход вошли зарплата, средства от продажи имущества и «другие доходы, учитывая прошлую жизнь [в бизнесе]». По итогам минувшего года Ликсутов оказался на втором месте среди чиновников столичной мэрии по уровню доходов, уступив лишь руководителю департамента международных связей Сергею Черемину с годовым доходом в 81 млн руб.