Заместитель мэра Москвы Ликсутов вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов стал членом совета директоров «Аэрофлота». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Всего на 11 мест претендовали 13 кандидатов. Ликсутов был выдвиженцем от государства.

О том, что правительство выдвинуло Ликсутова в совет директоров «Аэрофлота», стало известно 15 марта. Всего в совет директоров кабмин предложил девять кандидатов в качестве своих представителей.

Помимо Ликсутова и бывшего главы Минвостокразвития Александра Галушки все они уже входили в руководство компании: министр транспорта Евгений Дитрих, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков, первый зампред правления «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов, председатель правления и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.



