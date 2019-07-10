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CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Технологии и медиа ,  
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«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России. Об этом говорится в релизе «Ростеха» с церемонии подписания документа.

«Ростех» и «Ростелеком» займутся разработкой дорожной карты, сфокусированной на развитии технологии связи пятого поколения и рынка российского оборудования связи 5G, сообщает пресс-служба «Ростеха». Отмечается, что процесс внедрения сетей нового поколения будет реализовываться преимущественно с использованием отечественных решений и технологий. По словам вице-премьер Максима Акимова технологии связи 5G будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны.

«Ростех» также займется разработкой дорожных карт по трем высокотехнологичным областям: квантовым сенсорам, технологиям распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия.

Соглашение было подписано в рамках поручения президента о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Ранее «Росатом», курирующий развитие федерального проекта «Цифровые технологии», в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» провел конкурсы по выбору компаний, которые разработают дорожные карты по каждой из девяти основных технологий программы. При этом в конце мая Правительство предложило поручить писать дорожную карту по развитию искусственного интеллекта Сбербанку, квантовых вычислений — «Росатому», квантовых коммуникаций — РЖД, квантовых сенсоров, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей — «Ростеху», мобильной связи и пятого поколения (5G) — «Ростелекому» совместно с «Ростехом». Президент России Владимир Путин поддержал предложение, но попросил продолжить поиски. По его словам, крупных компаний готовых работать в сфере высоких технологий может быть больше, чем было представлено.

Технологии и медиа
«Цифровой экономике» подберут новых кураторов среди госкомпаний

Ранее AFP сообщало, что княжество Монако стало первым европейским государством, территория которого полностью покрывается сетью пятого поколения. Уточнялось, что оборудование сети было разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Технологии и медиа
Ростех предложил привлечь иностранцев к развитию 5G

Теги: «Ростех», «Ростелеком», Правительство, 5G
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