«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России. Об этом говорится в релизе «Ростеха» с церемонии подписания документа.

«Ростех» и «Ростелеком» займутся разработкой дорожной карты, сфокусированной на развитии технологии связи пятого поколения и рынка российского оборудования связи 5G, сообщает пресс-служба «Ростеха». Отмечается, что процесс внедрения сетей нового поколения будет реализовываться преимущественно с использованием отечественных решений и технологий. По словам вице-премьер Максима Акимова технологии связи 5G будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны.

«Ростех» также займется разработкой дорожных карт по трем высокотехнологичным областям: квантовым сенсорам, технологиям распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиусов действия.

Соглашение было подписано в рамках поручения президента о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

Ранее «Росатом», курирующий развитие федерального проекта «Цифровые технологии», в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» провел конкурсы по выбору компаний, которые разработают дорожные карты по каждой из девяти основных технологий программы. При этом в конце мая Правительство предложило поручить писать дорожную карту по развитию искусственного интеллекта Сбербанку, квантовых вычислений — «Росатому», квантовых коммуникаций — РЖД, квантовых сенсоров, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей — «Ростеху», мобильной связи и пятого поколения (5G) — «Ростелекому» совместно с «Ростехом». Президент России Владимир Путин поддержал предложение, но попросил продолжить поиски. По его словам, крупных компаний готовых работать в сфере высоких технологий может быть больше, чем было представлено.