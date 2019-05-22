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Ростех предложил привлечь иностранцев к развитию 5G
России необходимо кооперироваться с ZTE, Cisco и другими зарубежными игроками для развития мобильных технологий, говорится в «дорожной карте», подготовленной «дочкой» «Ростеха». В июне документ представят правительству
Фото: Christian Charisius / dpa via AP

О необходимости сотрудничать с конкретными международными компаниями говорится в «дорожной карте» по развитию беспроводных технологий (копия есть у РБК). Документ подготовила «дочка» «Ростеха» — Национальный центр информатизации (НЦИ). Представитель «Ростеха» подтвердил выводы из документа, отметив, что он находится в стадии доработки и будет представлен для публичного обсуждения 24 мая. В этот же день документ рассмотрит набсовет АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы) вместе с «дорожными картами» еще по восьми основным технологиям программы. В июне все «дорожные карты» должны представить в правительство.

Для развития отечественного производства телекоммуникационного оборудования, используемых в нем электронно-компонентной базы и программного обеспечения необходим трансфер технологий и компетенций, использование «наилучших достижений, доступных в мире на текущий момент». Речь идет о локализации производства оборудования в России, создании R&D-центров и совместных пилотных проектов. Один из вариантов преодоления зависимости от внешних поставщиков — приобретение «обладателей необходимых компетенций», но детали в документе не приводятся.

В «дорожной карте» указано, что для создания в России оборудования для сетей 5G — антенн, радиомодулей, беспроводных точек доступа и др. — нужно организовать международную кооперацию с китайской Huawei, финской Nokia и американской Cisco, поскольку собственных разработок или законченных промышленных решений у России в этой сфере нет.

Кооперироваться с перечисленными компаниями, а также еще с одним производителем оборудования из Китая — ZTE, операторами Vodafone (штаб-квартира расположена в Великобритании) и Telefonica (Испания) придется и при развитии технологий LPWAN, которая позволяет передавать небольшие по объему данные на дальние расстояния, например для интернета вещей.

Для полноценного развития NB-IoT — еще одного стандарта для интернета вещей — необходимо сотрудничество с Huawei, Vodafone, Telefonica, а также с производителем чипов из США Qualcomm, южнокорейским вендором Samsung, американскими операторами Verizon и AT&T.

Среди перечисленных компаний совместные предприятия в России пока есть у Nokia и Huawei. При этом источники РБК на телекоммуникационном рынке рассказывали, что Nokia готовится передать права на интеллектуальную собственность и исходные коды некоторых видов своего телеком-оборудования в совместное предприятие с «Ростелекомом» — «РТК-Сетевые технологии».

Готовы ли зарубежные игроки сотрудничать с Россией при развитии беспроводных технологий и во сколько авторы «дорожной карты» оценили потенциал этого рынка — в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Балашова, Евгения Баленко
Теги: «Ростех», ZTE, Cisco, 5G
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