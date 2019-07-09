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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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Госдума упростила получение соцподдержки для инвалидов

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении предоставления соцподдержки инвалидам. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Документ ликвидирует необходимость для граждан с ограниченными возможностями каждый раз подтверждать свой статус бумажной справкой — теперь эти сведения будут доступны для уполномоченных органов в электронном федеральном реестре.

«Сегодня люди с инвалидностью, выехавшие за пределы своего региона, не могут бесплатно припарковаться на парковке для инвалидов <...> Человеку <...> надо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность», — объяснил необходимость законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ коснется более 11 млн россиян.

Кроме того, во втором чтении документ был дополнен депутатской поправкой, согласно которой на парковочные места для людей с ограниченными возможностями должно приходиться не менее 10% мест на парковках общего пользования. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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Теги: соцподдержка, Госдума, законопроект
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