Лукашенко предупредил о глобальной военной нестабильности в мире

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,35 -0,57 EUR Бирж. 71,22 -0,38 Brent 65,76 +2,29% USD Нал. 64,09 63,14 EUR Нал. 71,90 70,93 USD ЦБ 63,80 +0,03 EUR ЦБ 71,56 +0,10 EUR/USD 1,1241 +0,0035 BTC/USD Бирж. 13 039,64 +448,64 IMOEX 2 819,61 -0,11% RTSI 1 401,48 +0,47% DJIA 26 783,49 -0,08% Nasdaq 8 141,73 +0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Procter & Gamble $125 (+10,94%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Procter & Gamble $125 (+10,94%) прогноз Goldman Sachs к 03.07.20
CBS $63 (+21,93%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 63,8 (+0,03) Quote, 13:26
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 71,56 (+0,1) Quote, 13:26
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара Спорт, 15:33 Эксперт «Сколково»: рост фарминдустрии будет декоративным Pro, 15:31 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:31 На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой Общество, 15:24 «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Технологии и медиа, 15:20 Власти ФРГ отказались комментировать идею снести памятник под Прохоровкой Политика, 15:17 Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности Общество, 15:13 Что нужно знать о функциональных напитках РБК и Philips, 15:02 Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома Политика, 14:48 Норвегия заявила об отсутствии угрозы от утечки радиации на «Комсомольце» Общество, 14:45 Названный Трампом «тупым парнем» посол Британии в США подал в отставку Политика, 14:44 Что нужно знать об условиях ТОР и СПВ на Дальнем Востоке Pro, 14:38 Зеленский назвал чиновника «разбойником» и выгнал с совещания Политика, 14:38 СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая Спорт, 14:38
Политика ,  
0 
Лукашенко предупредил о глобальной военной нестабильности в мире

Международная система безопасности находится под угрозой разрушения, поэтому необходимо быть готовыми противостоять этому вызову. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

«На вас возлагается ответственность за мир на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности», — сказал он, обращаясь к выпускникам военных учебных заведений. 

По словам белорусского лидера, стремление офицеров защищать свою землю является гарантией мирной и созидательной жизни страны. Лукашенко также напомнил об учениях вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза». «Убежден в вашей готовности продемонстрировать способность быстро принимать верные решения», — добавил он.  

Политика
Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Лукашенко также заявил о необходимости нейтрализовать проявления терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе. Перед правоохранительными органами он поставил задачу защищать людей и страну от любых посягательств.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск и Москва продолжат реализацию положений о союзном государстве, а лидеры при этом не будут «ломать» условия договора. Он также отметил неактуальность вопроса присоединения Белоруссии к России.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести встречу шести стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter