Лукашенко предупредил о глобальной военной нестабильности в мире

Лукашенко предупредил о глобальной военной нестабильности в мире

Международная система безопасности находится под угрозой разрушения, поэтому необходимо быть готовыми противостоять этому вызову. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

«На вас возлагается ответственность за мир на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности», — сказал он, обращаясь к выпускникам военных учебных заведений.

По словам белорусского лидера, стремление офицеров защищать свою землю является гарантией мирной и созидательной жизни страны. Лукашенко также напомнил об учениях вооруженных сил Белоруссии и России «Щит Союза». «Убежден в вашей готовности продемонстрировать способность быстро принимать верные решения», — добавил он.

Лукашенко также заявил о необходимости нейтрализовать проявления терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе. Перед правоохранительными органами он поставил задачу защищать людей и страну от любых посягательств.