Прокуратура Магадана попросила убрать вывески о штрафе за кормление птиц

Прокуратура Магадана попросила убрать вывески о штрафе за кормление птиц

Прокуратура Магаданской области заявила о необходимости демонтировать вывески, запрещающие кормление птиц на улицах города. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что кормление голубей не является нарушением правил благоустройства территории муниципального образования, поэтому не влечет административную ответственность.

«Мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан попросил жителей не кормить голубей на центральных улицах. По его словам, таким образом они нарушают правила благоустройства города и могут быть привлечены к административной ответственности.