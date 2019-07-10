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Cisco $65 (+15,08%) прогноз Cowen к 30.05.20
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Прокуратура Магадана попросила убрать вывески о штрафе за кормление птиц

Прокуратура Магаданской области заявила о необходимости демонтировать вывески, запрещающие кормление птиц на улицах города. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что кормление голубей не является нарушением правил благоустройства территории муниципального образования, поэтому не влечет административную ответственность.

«Мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц», — говорится в сообщении.

Общество
В Магадане предупредили о штрафе за кормление голубей

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан попросил жителей не кормить голубей на центральных улицах. По его словам, таким образом они нарушают правила благоустройства города и могут быть привлечены к административной ответственности.

9 июля сотрудники мэрии Магадана стали размещать на улицах города таблички, которые запрещают кормление голубей. Штраф за нарушение должен был составить от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Теги: Магадан, голуби, штрафы
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В Магадане предупредили о штрафе за кормление голубей
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